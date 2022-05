inPixio Photo Studio Download: 1-Klick-Fotobearbeitung

inPixio Photo Studio Download & Installation

Mit dem inPixio Photo Studio Download können Sie Ihre Fotos verschönern sowie mit nur einem Klick Hintergründe entfernen und störende Objekte beseitigen.Weiterhin lässt sich mit der Software der Himmel auf Bildern kinderleicht austauschen und auch witzige Fotomontagen sind ohne großen Aufwand erstellt. Durch seine einfache Bedienung und KI-gestützten Funktionen eignet sich inPixio Photo Studio 12 für unerfahrene Nutzer, die ohne längere Einarbeitungszeit ihre Schnappschüsse optimieren möchten.inPixio Photo Studio läuft unter Windows 7, Windows 8, Windows 10 sowie Windows 11, setzt in allen Fällen jedoch eine 64-Bit-Version des Betriebssystems voraus. Ebenfalls erforderlich sind mindestens 4 GB RAM und 1 GB freier Festplattenplatz. Neben der hier zum Download angebotenen Windows-Ausgabe ist die Foto-Software auch für Mac OS erhältlich.Da das Installationsprogramm weitere erforderliche Dateien herunterlädt, muss während des Setup-Vorgangs eine Verbindung zum Internet bestehen.Die Benutzeroberfläche von inPixio Photo Studio ist klar in mehrere Abschnitte aufgeteilt, sodass jederzeit schnell zwischen den einzelnen Funktionen gewechselt werden kann. Nutzer können beispielsweise, wobei der Hintergrund möglichst realitätsnah nachgebildet wird. Ebenfalls kann die Software im Vordergrund stehende Bildelemente erkennen und diese freistellen. Danach lässt sich der alte Hintergrund durch ein beliebiges anderes Motiv ersetzen.ist mit inPixio Photo Studio ebenfalls kein Problem. Auch hier markiert die Software den originalen Himmel automatisch und wechselt diesen mit nur einem Klick. Dadurch lässt sich bei vielen Bildern eine vollkommen neue Atmosphäre erzeugen. Lustige Fotomontagen sind ähnlich schnell erstellt - enthalten sind unter anderem Vorlagen für Deckblätter oder Karten.Neben einer automatischen Bildoptimierung können Fotos in inPixio Photo Studio aber auch manuell bearbeitet werden. Beispielsweise passen Sie über Schieberegler die Farbtemperatur, Belichtung, Kontraste und Sättigung an, korrigieren die Schärfe oder reduzieren Bildrauschen.inPixio Photo Studio kann kostenlos getestet werden, allerdings werden hierbei sämtliche Bilder von einem Wasserzeichen überlagert. Zum Entfernen ist ein aktives Jahresabonnement erforderlich. Zu beachten ist, dass die Software in einer Standard- und Professional-Version erhältlich ist, wobei einige Funktionen wie der Austausch des Himmels und die 1-Klick-Bild-Korrektur nur in letzterer enthalten sind.