Unmaze Trailer (Arte Verlag)

Spielen Sie das erste Kapitel kostenlos (ca. 1 Stunde Spielzeit)

Schalten Sie über die integrierte Kaufoption das gesamte Spiel frei

Ein originelles Gameplay, das die Lichtsensor Ihres Smartphones nutzt

Eine moderne Version des Mythos vom Minotaurus und dem Labyrinth

Jede Aktion beeinflusst unmittelbar den Verlauf der Geschichte

Ein immersives Abenteuer mit vielen Wendungen und acht möglichen Enden

Eine reichhaltiges Universum mit fünf Kapiteln und 10 verschiedenen Labyrinthen

Eine düstere, faszinierende Atmosphäre

Unser Mobile Game für iOS & Android in 06/21

Zwei junge Burschen haben sich in einem Labyrinth verirrt. Es liegt an dir, Ariadne, sie aus dem Labyrinth in Sicherheit zu führen. Halte dein Telefon ins Licht, um mit einem von ihnen zu sprechen, oder in die Dunkelheit, um mit dem anderen zu sprechen. Je mehr du dem einen hilfst weiterzukommen, desto mehr verliert sich der andere. Wirst du es schaffen, beide zum Ausgang zu führen?In dieser Visual Novel inspiriert von der griechischen Mythologie, führen Sie Asterios und Theseus aus dem Labyrinth.Halten Sie Ihr Smartphone ins Licht, um mit Theseus zu sprechen, und in den Schatten, um mit Asterios zu sprechen. Aber Vorsicht: je mehr Sie dem einen helfen, desto mehr verirrt sich der andere! Helfen Sie den beiden, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zahlreiche Gefahren zu überwinden! Entdecken Sie die Geheimnisse des Labyrinths, um Asterios und Theseus zu befreien!Das Schicksal der beiden Jungen liegt in Ihrer Hand. Gefordert sind Taktik, Weisheit, Durchhaltevermögen und Geschicklichkeit. Werden Sie die richtigen Entscheidungen treffen?