Neues Marvel-Spiel mit Captain America & Black Panther angekündigt

Marvel und Skydance New Media haben ein neues Superhelden-Spiel angekündigt. Einen Titel hat dieses zwar noch nicht, aber immerhin schon einmal einen ersten Cinematic-Trailer, in dem wir unter anderem Captain America und Black Panther sehen können.Angekündigt wurde das neue Projekt am Wochenende im Rahmen von Disneys Fan-Event D23 Expo. Es soll sich um einen AAA-Titel mit vier Helden aus zwei Welten handeln, als Schauplatz wurde der Zweite Weltkrieg ausgesucht. Unschwer zu erkennen sind im Trailer natürlich Black Panther und Captain America, bei den beiden weiteren, weniger bekannten Helden handelt es sich um Gabe Jones, seines Zeichens US-Soldat und Mitglied des Howling Commandos, sowie Nanali, die während des Zweiten Weltkriegs Königin von Wakanda war.Wie das bislang namenlose Spiel aussieht, für welche Plattformen und vor allem wann es erscheint, ist hingegen noch vollkommen unklar. Marvel-Fans dürfen hierbei erst in den kommenden Monaten mit weiteren Details rechnen.