Medal of Honor: Above and Beyond - So sieht der Multiplayer aus

Electronic Arts und Respawn Entertainment arbeiten derzeit an einem VR-Ableger der Medal of Honor-Reihe. Auch dieser soll zum Start eine Reihe unterschiedlicher Multiplayer-Modi bieten. Welche das sind und wie die Online-Gefechte in der Praxis letztendlich aussehen, zeigt nun ein neuer Trailer zum Spiel.Medal of Honor: Above and Beyond wird neben einer Singleplayer-Kampagne im Multiplayer fünf unterschiedliche Modi bereithalten. So müssen in "Verrückter Bomber" Sprengsätze platziert beziehungsweise entschärft werden, mit "Sprengradius" gibt es eine explosive Variante von King of the Hill. In "Vorherrschaft" muss ein Team ein bestimmtes Gebiet be­set­zen und möglichst lange gegen das andere Team verteidigen, um Punkte zu sammeln. Die üblichen Deathmatch- und Team-Deathmatch-Spielvarianten sind natürlich ebenfalls mit von der Partie.An den Kämpfen können bis zu 12 Spieler gleichzeitig teilnehmen. Wer möchte, kann sich aber auch mit KI-Gegnern in die Schlacht stürzen. Medal of Honor: Above and Beyond er­scheint am 11. Dezember 2020 für Oculus und Steam und unterstützt Crossplay zwischen beiden Plattformen.