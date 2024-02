Mario vs. Donkey Kong - Nintendo stellt das Spiel ausführlich vor

GBA-Klassiker neu aufgelegt

In zwei Wochen erscheint ein neues Mario-Abenteuer für die Switch: Mario vs. Donkey Kong wird Spielern dann nicht nur ihr Jump-'n'-Run-Talent abfordern, sondern auch einige knackige Rätsel bieten. Worum es geht und wie das Spiel funktioniert, erklärt Nintendo in einem neuen Video.Die Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt: Donkey Kong hat alle Mini-Marios geklaut. Aufgabe des echten Marios ist es nun, seine Spielzeug-Ebenbilder wieder zurückzuholen. Diese wurden in acht unterschiedlichen Welten (darunter ein Dschungel und eine Eislandschaft) beziehungsweise 130 Levels weggeschlossen - um sie einzusammeln, muss Mario die passenden Schlüssel erreichen und dazu nicht nur Geschick, sondern auch Köpfchen beweisen.Besitzer eines Game Boy Advance kennen das Spiel vielleicht bereits ja schon, denn das Original erschien 2004 für den Handheld. Neu auf der Switch sind nun etwa ein Koop-Modus für zwei Spieler, Easy- und Bestzeit-Modi sowie zwei neue Welten und Bonus-Level. Grafik und Soundtrack wurden ebenfalls überarbeitet.Mario vs. Donkey Kong erscheint am 16. Februar 2024 für die Nintendo Switch , bereits jetzt kann eine kostenlose Demoversion im E-Shop heruntergeladen werden.