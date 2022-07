Lollipop Chainsaw: Das schräge Kultspiel bekommt ein Remake

Cheerleaderin vs. Zombies

Lollipop Chainsaw bekommt ein Remake: Die Neuauflage des rund zehn Jahre alten Actionspiels soll dabei mit verbesserter Grafik und einem neuen Soundtrack punkten. Ansonsten möchte man aber so wenig wie möglich am Spiel verändern, wie der Schöpfer Yoshimi Yasuda mitteilte.Im 2012 auf der PS3 und Xbox 360 veröffentlichten Lollipop Chainsaw muss sich die Cheerleaderin Juliet in der Third-Person-Perspektive mit einer Kettensäge bewaffnet durch Zombiehorden schnetzeln. Stets mit dabei ist auch der Kopf ihres Freundes, den sie diesem nach einem Zombiebiss selbst abtrennen musste.Yoshimi Yasuda möchte mit seinem frisch gegründeten Studio Dragami Games das Kultspiel wiederbeleben. Zwar mit neuer, zeitgemäßer Grafik, der allgemeine Stil soll dabei aber ebenso unangetastet bleiben wie auch Juliets Design und die Story. Dies erklärte Yasuda nun in einem Statement auf Twitter - Fans hatten nach der Ankündigung vermehrt derartige Bedenken geäußert.Ob das Spiel dennoch in irgendeiner Form zensiert würde, müsse das Team erst noch mit den Plattforminhabern (also in erster Linie Sony und Microsoft) besprechen. Fest steht allerdings, dass 16 lizenzierte Songs aus dem Original aus rechtlichen Gründen nicht in die Neuauflage übernommen werden können.Das Remake von Lollipop Chainsaw soll 2023 erscheinen. Für welche Plattformen, ist derzeit noch nicht bekannt.