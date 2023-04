Genre-Mix: Bohemia kündigt den Strategiespiel-Shooter 'Silica' an

Mix aus FPS und RTS im Weltall

Bohemia Interactive hat das Sci-Fi-Spiel Silica für den PC vorgestellt, in dem Spieler auf einem fernen Planeten in den Kampf um eine kostbare Ressource hineingezogen werden. Das Besondere dabei: Es darf jederzeit zwischen strategischem Gameplay aus der Vogelperspektive und schneller Ego-Shooter-Action gewechselt werden.Im Jahr 2351 hat die Menschheit den tausende Lichtjahre entfernten Exoplaneten Baltarus entdeckt und natürlich einen Erkundungstrupp dorthin entsandt. Dieser konnte dort das seltene Element Balterium finden, welches unsere Zivilisation für lange Zeit mit Energie versorgen könnte. Die Ernte dieser überaus wertvollen Kristalle stellt sich aber alles andere als einfach heraus, denn Baltarus ist leider, anders als zunächst angenommen, kein unbewohnter Planet.Der ungewöhnliche Genre-Mix gibt Spielern die Freiheit, den Kampf um das Balterium entweder aus sicherer Entfernung als strategischer Befehlshaber zu lenken oder sich direkt selbst in die Schlacht zu stürzen und jeden Charakter und jedes Fahrzeug zu steuern. Beim Wechsel vom Echtzeitstrategiespiel zum First-Person-Shooter übernimmt dann eine KI die Befehlsgewalt.Insgesamt versprechen die Entwickler sechs einzigartige Schauplätze und drei Spielmodi. Wer nicht allein spielen möchte, kann sich mit bis zu zwölf Leuten im Strategiemodus und 32 Teilnehmern im Arena-Modus verabreden. Auf der Seite der Menschen gibt es fünf Infanterieklassen und elf Fahrzeugtypen, auf der ebenfalls spielbaren Alien-Seite acht verschiedene Kreaturen.Silica startet demnächst auf Steam im Early Access.