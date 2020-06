Battle for Bikini Bottom - Der Launch-Trailer zum SpongeBob-Remake

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

THQ Nordic und die Purple Lamp Studios bringen ein weiteres Kultspiel der frühen 2000er Jahre zurück: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated kommt nun mit einer verbesserten Grafik und neuen Inhalten, welche Fan-Herzen höherschlagen lassen dürften. Pünktlich zum heutigen Start wurde ein unterhaltsamer Launch-Trailer freigegeben, der auf das Spiel einstimmen soll.Im Vergleich zum 2003 erstmals veröffentlichten Original kommt die Rehydrated-Edition mit einer rundum erneuerten Grafik, höheren Auflösungen und einer Reihe an Gameplay-Verbesserungen. Das Spiel bietet eine komplett deutsche Sprachausgabe und einen neuen Horden-Modus, in dem bis zu zwei Spieler gemeinsam gegen angreifende Gegnerwellen kämpfen müssen. Im Singleplayer müssen Spieler wahlweise als SpongeBob, Patrick oder Sandy Bikini Bottom vor Planktons Roboterarmee beschützen.SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ist ab dem 23. Juni 2020 für den PC, die PlayStation 4 Nintendo Switch sowie Google Stadia erhältlich.