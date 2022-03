Nikon Z 100-400 mm VR S: Top-Objektiv zu einem überzogenen Preis

Nikon hat mit seinem Objektiv Z 100-400 mm VR S ein Tele-Zoom-System der Oberklasse auf den Markt gebracht. Dieses kommt natürlich gut verarbeitet daher, was man bei einem mehrere tausend Euro teuren Produkt letztlich auch erwarten kann. Die Kollegen von ValueTech TV haben einen weiteren Blick gewagt und können sagen, ob sich die Anschaffung lohnt.Kleinere Probleme finden sich bei einem Produkt, das letztlich an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall Kompromisse eingehen muss, dann doch. Festbrennweiten haben es bei der Bildqualität am Ende einfacher. Allerdings sind die Problemchen am Ende weitgehend vernachlässigbar. Allerdings ist der Preis trotz allem etwas zu hoch angesetzt.