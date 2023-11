Nebula Capsule 3 Laser: Portabel nutzbarer Beamer im Test

Kompakter Beamer mit Akku und Android TV

Anker Nebula hat die bereits dritte Generation seines besonders kompakten Capsule-Beamers veröffentlicht. Der Nebula Capsule 3 Laser eignet sich als Komplettlösung vor allem für den mobilen Einsatz, da er über einen integrierten Akku , einen Lautsprecher sowie Android TV als Betriebssystem setzt.Unser Kollege Johannes Knapp hat den rund 800 Euro teuren Projektor in den letzten Wochen ausführlich getestet. Dabei konnten zunächst einmal die gute Verarbeitung und leichte Inbetriebnahme überzeugen. Durch Android TV ist etwa YouTube direkt nutzbar, aber auch Dienste wie Prime Video oder Netflix lassen sich ohne zusätzliche Hardware verwenden. Solche kann optional aber über einen HDMI-2.1-Anschluss verbunden werden.Zwar ist der Nebula Capsule 3 Laser mit 300 ANSI-Lumen nicht besonders hell, in einem dunklen Zimmer stellt dies aber kein Problem dar. Die Auflösung beträgt 1080p, bei einer Distanz von drei Metern erzeugt der Projektor ein Bild mit rund drei Metern Diagonale - bei einem Meter Distanz ist das Bild etwa einen Meter groß.Die Betriebsdauer der Projektorlampe gibt Nebula mit 30.000 Stunden an. Der Akku hat eine Kapazität von 52 Wattstunden. Dies reicht für etwa zweieinhalb Stunden Betrieb im (abgedunkelten) Batteriemodus oder anderthalb Stunden bei voller Helligkeit. Für eine längere Nutzungszeit kann problemlos eine Powerbank angeschlossen werden.