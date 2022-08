Wednesday: So sieht die neue Addams-Family-Serie von Netflix aus

Eine morbide Detektivgeschichte

Nachdem es vor ein paar Wochen schon einmal ein eher nichtssagendes Teaser-Video zur kommenden Addams-Family-Serie bei Netflix zu sehen gegeben hatte, zeigt diese sich nun auch in einer etwas längeren Vorschau. Wie es der Titel bereits erahnen lässt, steht mit Wednesday vor allem das Töchterchen der nicht ganz gewöhnlichen Familie im Mittelpunkt.Darum geht es in Wednesday: Nach einem recht "bissigen" Zwischenfall muss die Tochter der Addams mal wieder die Schule wechseln und landet schließlich in der Nevermore Academy. Dort haben sich einst immerhin Wednesdays Eltern kennen und lieben gelernt, was schon zeigt, dass es sich bei diesem um kein gewöhnliches Internat handelt.Wednesday Addams ist in der neuen Serie ein gutes Stück älter als in bisherigen Adaptionen und darf somit als Teenager ihr Unwesen treiben. Laut Netflix ist die Serie ein "übernatürlich geprägter Detektivspaß", denn Wednesday muss an ihrer neuen Schule offenbar eine Mordserie aufklären, die in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer Familie zu stehen scheint.Neben der 19-jährigen Jenna Ortega in ihrer Rolle als Wednesday sind im Video unter anderem noch Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams und Luis Guzman als Gomez Addams zu sehen. Auch Christina Ricci, die 1991 im Addams Family-Kinofilm selbst Wednesday Addams spielte, wird einen Auftritt haben. Nur ganz kurz zu sehen ist im Video Isaac Ordonez, der Wednesdays Bruder Pugsley Addams spielt. Um die Besetzung von Onkel Fester macht Netflix auch weiterhin ein Geheimnis.Netflix hat für die neue Serie mit keinem Geringeren als Tim Burton (Beetlejuice, Sleepy Hollow, Corpse Bride) zusammengearbeitet. Wann genau Wednesday startet, ist derweil noch nicht bekannt, es soll jedoch noch in diesem Jahr so weit sein. Ein Termin pünktlich zu Halloween wäre für die Serie nicht gerade unpassend.