Utopia - Amazon zeigt den ersten Trailer zum Serien-Remake

Bereits vor einer Weile hatte Amazon angekündigt, eine Neuauflage der britischen Serie Utopia für seinen Streaming-Dienst Prime Video zu produzieren. In dieser muss eine Grup­pe Comic-Fans eine Verschwörung aufdecken und die Welt vor dem Untergang bewahren. Nachdem es bereits einen kurzen Teaser gegeben hat, zeigt Amazon jetzt den ersten län­ge­ren Trailer.So wie in der 2013/2014 ausgestrahlten Originalserie geht es auch in Amazons Utopia um eine Gruppe junger Erwachsener, die alle die Begeisterung zum Comic-Manuskript Utopia teilen. In diesem geht es um verschiedene Katastrophen wie Killerviren, Bio-Waffen oder Zombies, welche die Menschheit heim­su­chen. Doch bald schon stellt die Gruppe fest, dass all dies nicht nur Fiktion ist, denn die Comic-Hefte scheinen tatsächliche Ereignisse vor­her­zu­sa­gen.Ob es der Gruppe gelingt, die Welt zu retten, zeigt Amazon ab Oktober dieses Jahres in insgesamt acht Folgen bei Prime Video.