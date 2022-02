Upload: Amazon zeigt, wie es in Staffel 2 der Comedy-Serie weitergeht

In der Comedy-Serie Upload ist das Jenseits digital: Amazon schickt die Serie demnächst in die zweite Staffel, zu der es jetzt einen ersten und ziemlich witzigen Trailer gibt.Knapp zwei Jahre nach dem Ende der ersten Staffel geht das "Leben" für Nathan und Ingrid weiter - und hält einige recht skurrile Geschichten bereit. Im Trailer sehen wir ein paar der Technik-Spielereien, die das virtuelle Dasein nach dem physischen Tod mit sich bringt. Dazu zählen etwa die sogenannten Protobabys, die aber offenbar nicht nur für Begeisterung sorgen. Die neuen Folgen sollen aber auch mehr über die Machenschaften der Reichen verraten, verrät Amazon.Staffel 2 von Upload startet am 11. März 2022 mit sieben neuen Folgen weltweit bei Amazon Prime Video.