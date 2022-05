The Orville: New Horizons - Erster Trailer zu Staffel 3 eingetroffen

Fans von The Orville haben allen Grund zur Freude: Im Juni meldet sich die unterhaltsame Science-Fiction-Serie nach einer längeren Pause wieder zurück. Vorab hat der Streamingdienst Hulu jetzt einen ersten Trailer zu Staffel 3 veröffentlicht, der auf die neuen Abenteuer einstimmt.The Orville: New Horizons, so der offizielle Titel der dritten Staffel, startet somit rund drei Jahre nach dem bisherigen Ende. Wie es der Staffeltitel vermuten lässt, wird die Crew der USS Orville dieses Mal wohl in neue Regionen des Alls vorstoßen. Bei der Rückkehr gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern, allen voran natürlich Seth MacFarlane, der zugleich auch Schöpfer der Serie ist. Unter anderem Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Peter Macon, Chad L. Coleman, Scott Grimes, J. Lee, Jessica Szohr und Anne Winters melden sich ebenfalls in ihren vertrauten Rollen zurück.In den USA ist die Serie in ihrer Pause von Fox zu Hulu gewechselt, dort starten die neuen Folgen bereits am 2. Juni 2022. Staffel 1 und 2 feierten in Deutschland bei ProSieben ihre Premiere. Hier wird künftig allerdings Disney+ (Star) die neuen Folgen zeigen. Ein konkretes Datum liegt aber leider noch nicht vor.