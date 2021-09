The Harder They Fall - Termin und neuer Trailer zum Netflix-Western

Rache im Wilden Westen: Mit The Harder They Fall tischt der Streaming-Dienst Netflix seinen Abonnenten noch in diesem Jahr einen starbesetzten Western auf, in dem unter anderem Idris Elba und Jonathan Majors aneinandergeraten. Mit dem ersten richtigen Trailer steht nun auch das offizielle Startdatum fest - und dieses liegt in gar nicht mehr allzu weiter Ferne.Die Ausgangssituation von The Harder They Fall ist recht simpel: Als der gesetzlose Rufus Buck (gespielt von Idris Elba) aus dem Gefängnis entlassen wird, hängt sich dessen alter Feind Nat Love (Jonathan Majors) an seine Fersen, um an ihm Rache zu nehmen. Während der Bandit Nat Love für sein Vorhaben auf Unterstützung durch seine alte Liebe Stagecoach Mary (Zazie Beetz), den jähzornigen Bill Pickett (Edi Gathegi), den schnell ziehenden Jim Beckwourth (R.J. Cyler) sowie einen weiteren, überraschenden Verbündeten zählen kann, ist auch Rufus Buck nicht auf sich allein gestellt: Zu seinen Begleitern zählen die verräterische Trudy Smith (Regina King) und Cherokee Bill (LaKeith Stanfield).Regie führte Jeymes Samuel, der außerdem zusammen mit Boaz Yakin das Drehbuch geschrieben hat. In weiteren Rollen sind unter anderem Delroy Lindo, Danielle Deadwyler, Damon Wayans Jr und Deon Cole zu sehen. Bei Netflix startet The Harder They Fall am 3. November dieses Jahres. Seine Weltpremiere feiert der Film bereits am 6. Oktober beim BFI London Film Festival.