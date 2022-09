Quantum Leap: NBC zeigt den ersten Trailer zum Serien-Revival

NBC holt die in den 1990ern eingestellte Science-Fiction-Serie Zurück in die Vergangenheit (im Original: Quantum Leap) zurück: In den neuen Folgen reist nun jedoch ein anderer Wissenschaftler mit dem Quantenbeschleuniger in die Vergangenheit. Was die Gründe hinter dem nicht ganz problemlosen Zeitsprung sind, dürfte die zentrale Frage der neuen Folgen sein, zu denen jetzt der erste Trailer erschienen ist.In der Serie nimmt nun ein neues Team um den Physiker Dr. Ben Seong (Raymond Lee) die Arbeit an dem Projekt auf, das Dr. Sam Beckett, der Erfinder des Quantenbeschleunigers, vor rund 30 Jahren zurückgelassen hat. Eines Tages wagt Ben jedoch selbst einen nicht abgesprochenen Sprung in die Vergangenheit. Seine Beweggründe: derzeit unklar. Auch für ihn selbst, denn die Zeitmaschine befördert Ben nicht nur in einen fremden Körper in der Vergangenheit, sondern löscht auch seine Erinnerung zu großen Teilen aus.Zumindest ist Ben in der Vergangenheit nicht auf sich allein gestellt, denn ihm steht das Hologramm der dekorierten Armeeveteranin Addison (Caitlin Bassett) zur Seite, welches allerdings nur er hören und sehen kann.Quantum Leap startet am 19. September 2022 bei NBC und einen Tag später als Stream bei Peacock. Wann und wo es die Serie hierzulande zu sehen gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.