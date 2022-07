Batman and Superman: Battle of the Super Sons im ersten Trailer

Warner Bros. hat einen ersten Trailer zu Batman and Superman: Battle of the Super Sons geteilt, dem ersten CG-Animationsfilm des Studios. In diesem stehen vor allem die Söhne der beiden bekannten Comichelden im Mittelpunkt.An seinem elften Geburtstag erfährt Jonathan Kent, dass er Supermans Sohn ist und so wie dieser ebenfalls Superkräfte besitzt. An diesem ohnehin schon ziemlich besonderen Tag lernt der Junge außerdem Damian Wayne aka Robin beziehungsweise Batmans Sohn kennen. Und auch wenn sich die beiden zunächst nicht besonders gut zu verstehen scheinen, müssen sie sich schnell zusammenraufen und ihre Väter - sowie den Rest der Welt - vor einer außerirdischen Bedrohung retten.Wie der Trailer zeigt, geht diese Bedrohung von keinem geringeren als Starro aus. Der gedankensteuernde Alien-Seestern hatte zuletzt schon in The Suicide Squad einen Kinoauftritt.In den USA erscheint Batman and Superman: Battle of the Super Sons am 18. Oktober 2022 direkt auf Blu-Ray und als Stream, wann und wo es den Film hierzulande zu sehen gibt, ist noch nicht bekannt.