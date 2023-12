Home Office statt Urlaub: Viele Deutsche arbeiten an Weihnachten

Die Weihnachtszeit bedeutet für die meisten Menschen in Deutschland, einige freie Tage im Kreise der Liebsten zu verbringen. Dementsprechend bleiben die Arbeitnehmer für einige Tage der Arbeit fern. Im Rahmen der Statista Consumer Insights wurden über 1000 Personen in Deutschland gefragt, wie viel Urlaub sie sich über die Feiertage genommen haben. Den Ergebnissen zufolge hat mehr als die Hälfte der Befragten Urlaubstage für diesen Zeitraum eingeplant.



19 Prozent der Befragten nehmen sich in der Weihnachtszeit und über Neujahr keine freien Tage. Sieben Prozent planen mit ein bis zwei Urlaubstagen, 14 Prozent haben drei bis vier Tage Urlaub, 17 Prozent eine Woche und weitere 15 Prozent sogar länger. Bei all der besinnlichen Weihnachtsstimmung dürfen allerdings die Menschen nicht vergessen werden, die an Weihnachten nicht die Möglichkeit haben, mit Familie und Freunden zu feiern.



Das sind vor allem Personen, die Teil der kritischen Infrastruktur sind und auch an Feiertagen im Dienst der Gesellschaft arbeiten. Auf die Frage, wo die Umfrageteilnehmer die Weihnachtsfeiertage verbringen, haben fünf Prozent mit "Auf der Arbeit" geantwortet.