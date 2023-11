Unterhaltungselektronik: 2022 war kein gutes Jahr für Home Electronics

Der Markt für Home Electronics ist 2022 laut Angaben der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik ( gfu ) im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingebrochen. Die Grafik bildet die Produkte ab, die in absoluten Zahlen besonders gefragt waren. Auf dem ersten Rang liegen wie in den Vorjahren Smartphones - rund 20,8 Millionen Geräten konnten 2022 in Deutschland verkauft werden. Mit einigem Abstand auf Rang zwei sind Kopfhörer und Headsets mit etwa 16,3 Millionen Verkäufen. Diese sind unter den Top acht Produktkategorien auch die einzigen, die im vergangenen Jahr etwas zulegen konnten. Besonders stark eingebrochen ist 2022 der Videospielkonsolen-Absatz. Mit etwa 1,8 Millionen Geräten wurden rund 22 Prozent weniger Konsolen abgesetzt als im Vorjahr. Bei Computermonitoren war der Rückgang mit 20 Prozent ähnlich stark.Ein Grund für die schlechte Entwicklung auf dem Markt für Home Electronics ist wohl das Ende der Einschränkungen durch die Coronapandemie. In den Jahren zuvor haben diese den Bedarf an Elektronikartikeln für das Zuhause beziehungsweise Home Office bekräftigt. Zudem hat der russische Angriff auf die Ukraine und die daraus folgende Energie- und Wirtschaftskrise die Kauflaune der Deutschen 2022 deutlich geschmälert.