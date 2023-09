Rundfunkbeitrag bringt dem ÖRR 8,5 Milliarden Euro ein

Insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro

Rund 8,5 Milliarden Euro hat der Rundfunkbeitrag 2022 in die Kassen von ARD, ZDF und Co. gespült. Eine Rekordsumme, wie die Grafik auf Basis der Daten des Beitragsservice zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gesamtertrag um etwa ein Prozent angestiegen.Zusätzlich verdienen die ÖRR noch an Werbeerträgen, Sponsoring und anderen Erträgen, sodass sich die Gesamtsumme, die die ÖRR dieses Jahr zur Verfügung haben, auf mehr als 10 Milliarden Euro beläuft, wie das Handelsblatt berichtet.Im Jahr 2015 wurde der Monatsbeitrag von 17,98 Euro auf 17,50 Euro gesenkt - die Umstellung riss ein erkennbares Tal in die Finanzen der Rundfunkanstalten. Seit 2017 steigt der Gesamtertrag allerdings wieder kontinuierlich. Grund dafür ist unter anderem die wachsende Anzahl der Beitragszahler.Die ertragreichsten Anstalten sind derweil das ZDF (2,2 Mrd. Euro), der WDR (1,3 Mrd. Euro) sowie SWR und NDR (jeweils etwa 1,1 Mrd. Euro). Der Anteil der ARD beträgt zusammengenommen etwa 71 Prozent des Gesamtumsatzes, das ZDF kommt auf 26 Prozent und die restlichen drei Prozent entfallen auf das Deutschlandradio.Ein Großteil des Rundfunkbeitrags wird zur Zahlung von Löhnen und Gehältern verwendet, aber auch Filme, Serien, Shows und Dokumentation kosten einiges. Allein für eine Episode des Tatorts investiert die ARD im Schnitt 1,7 Millionen Euro.