Super Bowl: NFL-Teams nach Anzahl der Siege seit 1967

An der Spitze des Rankings der Super Bowl-Sieger stehen die Pittsburgh Steelers und New England Patriots, mit je sechs Titeln seit der Austragung des Endspiels, wie wir sie heute kennen. Die "Pats" haben ihren Erfolg vor allem Tom Brady zu verdanken - dieser war an allen Siegen des Footballteams aus Massachusetts maßgeblich beteiligt.



Nachdem er 2021 noch den Super Bowl für die Buccaneers gewinnen konnte, musste sich Brady dieses Jahr allerdings in der Wildcard-Round geschlagen geben - kurz darauf verkündete er mit mittlerweile 45 Jahren zum zweiten Mal sein Karriereende. Diesmal soll es jedoch endgültig sein.



Der diesjährige Super Bowl stand auch im Zeichen einer neuen Generation von Quarterbacks. Sowohl für Matthew Stafford (Rams) als auch für Joe Burrow (Bengals) war es das erste Endspiel - letztlich setzte sich Staffords Team durch.



Die Kansas City Chiefs gewonnen den 57. Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles. Das fulminante Endspiel der NFL-Saison endete in diesem Jahr denkbar knapp mit 38-35 durch ein Field Goal in den letzten Sekunden. Wie die Grafik zeigt, konnten die Chiefs nun zum dritten Mal in ihrer Historie die Vince Lombardi Trophy gewinnen - zwei davon unter der Regie von Star-Quarterback Patrick Mahomes. Ihre Kontrahenten die Eagles verpassten in diesem Jahr die Chance auf ihren zweiten Super-Bowl-Titel.

