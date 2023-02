E-Government: In Berlin wird per Fax digitalisiert

Roman-Francesco Rogat, FDP-Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses, wollte kürzlich wissen, wie viele Faxgeräte die Berliner Verwaltung im Einsatz hat. "Aus den Rückmeldungen ergibt sich für die Berliner Verwaltung insgesamt eine Anzahl von 5333 Faxgeräten", heißt es in der Antwort auf Rogats schriftliche Anfrage.Davon sind 3263 Faxgeräte bei den Berliner Senatsverwaltungen im Einsatz, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Deren Löwenanteil (43,6 Prozent beziehungsweise 1433 Geräte) kann in den Räumlichkeit der Behörde für Innere, Digitalisierung und Sport verortet werden. Selbst wenn es sich dabei um die größte der zehn Fachverwaltungen des Berliner Senats im Range eines Landesministeriums handeln mag, scheinen das eine ganze Menge Faxgeräte zu sein.Aus der Antwort des Abgeordnetenhauses geht auch hervor, für was die ganzen Faxgeräte benötigt werden. Demnach gibt es 274 Verwaltungsdienstleistungen, zu denen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Dokumente per Fax übermitteln - bei 189 dieser Verwaltungsdienstleistungen besteht eine Faxerfordernis. Außerdem werden die Faxgeräte "innerhalb der einzelnen Verwaltung für die interne Kommunikation verwendet".Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen lohnt sich der Blick in das PDF - dort lassen sich die Details der Faxverwendung nachlesen.