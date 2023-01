Produkt-Recherche: Google verliert als Shoppinghilfe an Bedeutung

Wer etwas kaufen möchte, recherchiert in der Regel erstmal zu Herstellern, Preisen oder Produktmerkmalen. Einstiegspunkt Nummer 1 war und ist Google oder eine andere Suchmaschine. Indes zeigen Daten des Statista Global Consumer Outlooks, dass dieser Kanal in Deutschland an Bedeutung verliert. Sagten 2019 noch 69 Prozent, dass sie Produktinformationen per Suchmaschine recherchieren, waren es zuletzt nur noch 60 Prozent. Ebenfalls deutlich an Reichweite verloren haben Preisvergleichs-Websites (-5 Prozentpunkte). Dagegen haben Websites und Apps für soziale Medien um sieben Prozentpunkte zugelegt. Ebenfalls sichtbar gestiegen ist die Bedeutung von Video-Websites und -Apps wie beispielsweise YouTube (+4 Prozent).