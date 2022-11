Demografie: Weltbevölkerung erreicht die 8-Milliarden-Marke

Die Zahl der Menschen auf der Welt übersteigt nach UN-Berechnungen die Schwelle von acht Milliarden. Das sind mehr als dreimal so viele wie noch 1950. Da es unmöglich sei, den Überblick über hunderttausende Geburten und Todesfälle pro Tag zu behalten, haben die Vereinten Nationen die Monatsmitte für den Menschheits-Meilenstein ausgewählt.Laut Prognose der UN Population Division wird die Weltbevölkerung im Jahr 2059 bereits die Zehn-Milliarden-Marke überschreiten. Zum Ende des Jahrhunderts wird die Zahl dann jedoch leicht zurückgehen. Das Wachstum der Weltbevölkerung verlangsamt sich bereits seit Jahrzehnten, wie die gelbe Linie in der Grafik veranschaulicht.Das Wachstum liegt laut UN-Experten am allmählichen Anstieg der Lebenserwartung in Folge von Verbesserungen im Gesundheitswesen, der Ernährung, der persönlichen Hygiene und in der Medizin. Es sei zudem auch das Ergebnis von hohen und beständigen Geburtenraten in einigen Ländern. Die Länder mit der größten Bevölkerung 2022 sind China (1,41 Milliarden Einwohner), Indien (1,41 Milliarden Einwohner) und die USA (333 Millionen Einwohner). Bezogen auf die Bevölkerung nach Kontinenten leben Mitte des Jahres 2021 rund 59,3 Prozent der Menschen in Asien.Momentan wächst die Weltbevölkerung jährlich um rund 82,4 Millionen Menschen. Die Länder mit dem höchsten Bevölkerungswachstum im Jahr 2021 waren Syrien, der Niger und Equatorial Guinea, insgesamt wird das Ranking von afrikanischen Staaten dominiert. In der Liste der Länder mit dem höchsten Bevölkerungsrückgang dominieren hingegen ost- und südosteuropäische Staaten, die aufgrund des Lohn- und Entwicklungsgefälles zu Westeuropa mit hohen Auswanderungszahlen zu kämpfen haben.