IT-Unternehmen in Deutschland kaum von Insolvenzen betroffen

Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Deutschland 5.048 Unternehmsinsolvenzverfahren eröffnet. Das geht aus Erhebungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Wie die Grafik zeigt, hatte die Zahl der beantragten Insolvenzen trotz Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren deutlich abgenommen.Wurden 2017 noch 14.397 Unternehmensinsolvenzverfahren genehmigt und eröffnet, davon 253 in der IT-Branche, waren es 2020 nur noch 11.063. 2021 lag die Anzahl der Firmen, die ein entsprechendes Verfahren beantragt und genehmigt bekommen hatten, bei unter 10.000. Dieser Rückgang spiegelt sich auch bei der Betrachtung auf Monatsebene wider. Im Juli 2022 wurden beispielsweise 3,8 Prozent weniger Insolvenzen beantragt als im Vorjahresmonat, und nach einem Anstieg um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat im August 2022 sank die Zahl der beantragten Verfahren im September 2022 verglichen mit August 2022 um rund 21 Prozent. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst bei einer Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen, die tatsächlichen Anträge können laut Destatis also schon bis zu drei Monate vorher eingereicht worden sein.