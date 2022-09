Film und Fernsehen: Mehrheit schaltet bei deutschen Serien ab

Die Netflix-Produktion Dark, die seit 2017 im Programm des Streamingdienstes ist, ist ein internationaler Erfolg. Eine Durchschnittsbewertung von 8,7 auf IMDb und laut Chief Product Officer Greg Peters eine der meistgeschauten nicht-englischsprachigen Serien zum Jahreswechsel 2017/2018 sind nur zwei Indizien dafür. Trotzdem stößt die düstere SciFi-Geschichte aus Deutschland in ihrem Heimatland auf wenig Gegenliebe, wie die Grafik zeigt.



Bei einer gemeinsamen Befragung von YouGov und Statista gaben 66 Prozent der Befragten an, Dark noch nicht gesehen zu haben und dies auch nicht zu planen. Im Vergleich mit anderen deutschen Serienproduktionen schnitt Dark allerdings noch vergleichsweise gut ab, da 28 Prozent der Teilnehmenden die Serie entweder geschaut haben oder es vorhaben.



Am uninteressantesten für die Deutschen ist die Sky-Serie Der Pass. Der deutsch-österreichische Thriller, der seit 2019 auf Sky Deutschland läuft, interessiert nur rund 18 Prozent der Befragten. Auch von der Presse gelobte Produktionen wie How to Sell Drugs Online (Fast) oder Babylon Berlin werden in Deutschland wenig konsumiert.