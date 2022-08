Wer zuerst zahlt, zockt zuerst: Early Access für Spiele extrem beliebt

Videospiele bereits vor dem Release oder in einer frühen Entwicklungsphase zu kaufen ist längst Usus in der Gaming-Branche geworden. Laut einer Umfrage aus der Sonderausgabe des Statista Global Consumer Surveys zum Thema Gaming, haben mehr als ein Drittel der Gamer in Deutschland schon einmal Videospiele vorbestellt oder im Early-Access-Zustand gekauft.



Doch im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich in den deutschen Umfragewerten eine gewisse Skepsis, wenn es um den Kauf eines unfertigen Produktes geht. Deutlich verbreiteter sind Vorbestellungen zum Beispiel unter der urbanen Bevölkerung Chinas. Rund 60 Prozent der dort befragten haben bereits solche Käufe getätigt - das Gros der Umfrageteilnehmer würde dies auch wieder tun, wie die Grafik zeigt.



In allen in der Umfrage enthaltenen Ländern sind die Befragten mit Vorbestellung und Early Access überwiegend zufrieden, dennoch kann der frühe Hype um einige Games auch zu großer Enttäuschung führen. So kam es in den letzten Jahren häufiger vor, dass Entwickler den hohen Erwartungen der Fans nicht gerecht werden konnten oder Spiele mit haufenweise Bugs auf den Markt gekommen sind, die erst nach und nach beseitigt wurden. In Deutschland haben unter anderem deshalb rund elf Prozent der Befragten angegeben nicht noch einmal vor Release Geld zu investieren.