40 Jahre Pac-Man: Happy Birthday an den Bestseller der Arcade-Ära!

Heute, am 22. Mai feiert eine Videospielikone ihren 40. Geburtstag. An diesem Tag wurde im Jahr 1980 Pac-Man für Arcade-Automaten veröffentlicht. Es war die goldene Arcade-Ära und das Namco-Spiel mit seiner Puck-förmigen gelben Hauptfigur verkaufte sich laut USgamer in der Automaten-Version 400.000 Mal. Ähnlich erfolgreich war nur noch das 1978 erschienene Space Invaders (360.000 Arcade-Automaten). Das 1982 veröffentlichte Spin-Off Ms. Pac-Man verkaufte dann nochmal 125.000 Arcade-Automaten.