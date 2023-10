Was die Deutschen in der virtuellen Realität anstellen

Rund 21 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren benutzt hin und wieder Virtual-Reality-Brillen. Weitere 39 Prozent können sich vorstellen, diese Technologie in Zukunft zu nutzen. Laut einer Studie von Bitkom Research liegt der Haupteinsatzbereich von VR-Brillen weiterhin vor allem bei Computer- und Videospielen - etwa 91 Prozent der VR-Nutzer haben angegeben, diese für Games zu verwenden.Der zweitgrößte Anwendungsbereich im Jahr 2023 ist das virtuelle Bereisen von Orten. Rund 77 Prozent der Befragten haben schon einmal einen "virtuellen Urlaub? gemacht. Ebenfalls beliebt sind VR-Brillen für das Ansehen von Filmen, Serien (70 Prozent) und Konzerten (41 Prozent). Etwa 29 Prozent der Befragten nutzen die virtuelle Realität sogar für ihr Workout.Weniger häufig wird Zeit in Bildung oder Kultur investiert. Ein sehr praktischer Einsatz für VR-Brillen ist die Planung von Wohnungen und Häusern. Rund 28 Prozent nutzen sie, um sich in ihrem neu gestalteten Wohnbereich umzusehen und ein besseres Gefühl für den Raum zu bekommen. Diese Funktion ist vor allem bei Nutzern im Haus- und Wohnungbau-Alter zwischen 30 und 49 Jahren beliebt.