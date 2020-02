Wolcen: Lords of Mayhem - Offizielle Launch-Trailer zum Rollenspiel

Das Action-Rollenspiel Wolcen: Lords of Mayhem hat bereits vor ein paar Tagen die Early-Access-Phase bei Steam verlassen und kann in der finalen Version gekauft und gespielt werden. Zum Start haben die Entwickler einen recht ausführlichen Launch-Trailer veröffentlicht, der neben jeder Menge Spielszenen auch Ausschnitte aus den Zwischensequenzen zeigt und so auf die potentielle Diablo-Konkurrenz einstimmt.Wolcen: Lords of Mayhem ist ein actionlastiges Rollenspiel mit Hack'n'slash-Elementen. Ähnlich wie in Diablo blicken Spieler in der isometrischen Perspektive auf das Geschehen und kämpfen in Dungeons sowie zumeist finsteren Landschaften gegen verschiedene Kreaturen. Ein festes Klassensystem gibt es in Wolcen dabei nicht, stattdessen sind es die genutzten Waffen, die über die Fähigkeiten die Helden entscheiden.Das auf der CryEngine basierende Spiel darf sowohl allein als auch online im Koop-Modus bestritten werden. Auch in der Zukunft soll Wolcen mit regelmäßigen Updates und Verbesserungen versorgt werden, darunter neue PvP-Modi und saisonale Events.