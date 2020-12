Cyberpunk 2077: So viel Zukunftsvision steckt in dem Spiele-Hit

In Science Fiction-Werken wird auf vielfältigste Weise darüber spekuliert, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Viele Fans setzen dabei recht zuversichtlich auf positive Visionen, wie sie sie beispielsweise das Star Trek-Universum vermittelt. Unser Kollege Alexander Böhm sieht angesichts vieler aktueller Entwicklungen die dystopische Welt des aktuellen Gaming-Hits Cyberpunk 2077 als wahrscheinlichere Perspektive an.Viele Eigenschaften, mit denen sich die User in dieser düsteren Welt herumschlagen müssen, sind immerhin bereits in unserer Realität zumindest als Anlage vorhanden. Einige stellen sogar ziemlich wahrscheinliche Wege dar. Vielleicht aber kann ein reflektierter Umgang mit einem solchen Spiel aber auch dazu dienen, Probleme in der Gegenwart etwas konkreter wahrzunehmen und genau solch eine Zukunft zu verhindern.