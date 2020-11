iPhone 12 Mini und Pro Max: Das sind die wirklich guten iPhones

Zielgruppen perfekt angepeilt

Alle neuen iPhone 12-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 14 Display 5,4 Zoll, 2079 x 960 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield CPU A14 Bionic-Chip, 5 nm RAM 4 GB 6 GB Speicher 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) Hauptkamera Dual-Kamera, 12.0MP Ultraweitwinkel, f/2.4, 120° Sichtfeld, 13 mm Brennweite; 12 MP Weitwinkel, f/1.6, OIS, 26 mm Brennweite, Focus Pixel; Dual-LED-Blitz, Videos @4K/60fps, HDR, Dolby Vision 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps; 12.0MP, f/2.0, (nur Max: f/2.2) Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv; 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv; ToF (LiDAR) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Anthrazit, Silber, Blau Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, 133 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 162 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 187 g 160,8 x 78,1 x 7,4 mm, 226 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt) Preis Ab 778,85 Euro Ab 876,30 Euro Ab 1120 Euro Ab 1217,50 Euro

Apple hat inzwischen damit begonnen, auch die Modelle iPhone 12 Pro Max und iPhone Mini auszuliefern. Und damit kommen die eigentlich spannenden Produkte aus der aktuellen Smartphone-Generation des Unternehmens bei den Nutzern an. Die normalen Geräte kann man hingegen durchaus als ordentliches Mittelmaß einstufen - zumindest wenn es darum geht, was es zu entdecken gibt.Die beiden jetzt dazugekommenen Modelle sprechen immerhin nicht die breite Masse, sondern ihre ganz eigenen Zielgruppen an, wie unser Kollege Alexander Böhm herausarbeitet. Beim Mini sind das natürlich jene Nutzer, die endlich mal wieder ein Smartphone haben wollen, dass problemlos in jede Hosentasche passt, und dabei aber trotzdem viel Leistung bietet. Apple kann hier derzeit als einziger Anbieter ein Gerät in dieser Größenklasse liefern, das auch vollwertige Hardware-Features der Premium-Klasse mitbringt.Das iPhone 12 Pro Max geht hingegen in eine völlig andere Richtung. Hier handelt es sich auf keinen Fall um ein Gerät, das den normalen Smartphone-User ansprechen soll. Vielmehr eignet sich das System für Nutzer, die Inhalte erstellen wollen und dafür ein hochgradig mobiles Werkzeug brauchen. Mit seinem starken Kamera-Setup, der Sensor-Stabilisierung und dem großen Display für die Weiterverarbeitung kann das Pro Max trotz seines hohen Preises sicherlich seine Kunden finden.