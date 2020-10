Xbox Series X & S und Playstation 5: Die neuen Konsolen im Unboxing

Es ist kompliziert

Die neuen Spielekonsolen Xbox Series X , Xbox Series S und Playstation 5 werden in Kürze im Handel zu bekommen sein und die Hersteller versuchen, ihre Marketing in geordneten Bahnen zu starten. Dazu gehört es auch, dass bereits Produkte an ausgewählte Personen und Redaktionen verschickt werden.Damit aber nicht genug: Wer vorab bedacht wird, muss auch Stillschweige-Vereinbarungen unterschreiben, die offenbar dahingehend abgestuft sind, wer die Pakete schonmal öffnen oder die darin enthaltenen Geräte sogar schonmal in Betrieb nehmen darf - inklusive der jeweiligen Berichterstattung darüber.Unser Kollege Alexander Böhm hat alle drei neuen Konsolen bereits bekommen. Inzwischen darf er euch zumindest zeigen, wie diese wirklich aussehen und was sonst noch in den Paketen enthalten ist. Anschalten und Tests zur Nutzungspraxis dürfen aber noch nicht und unter keinen Umständen veröffentlicht werden. Dazu gibt es dann also später mehr.