Unverschämte Bose-Plagiate: So schlecht ist der China-Schrott

Gehalten, was der Preis verspricht

Die Billig-Produzenten aus China versuchen in immer wieder auftretenden Fällen ihre Plagiate diverser Markenprodukte nicht einmal mehr annähernd zu verschleiern. Unser Kollege Alexander Böhm hat auf den einschlägigen Portalen daher mal einige gefälschte Bose-Produkte gekauft und kann euch im Detail zeigen, wie sich diese von den Originalen unterscheiden.Zum Einen hätten wir da die Blueooth-Lausprecher der Soundlink Mini-Klasse. Das Plagiat kann hier schon in Sachen Verarbeitung nicht mithalten - auch wenn die Plagiatoren zumindest versuchten, die Leder-Nähte im Plastik abzubilden. Letztlich ist nicht nur der Sound wesentlich schlechter als beim Original, sondern es ist auch kein Problem, das Fake-Produkt mit dem robusten echten Bose-System zu zertrümmern.Kaum weniger schlimm sieht es bei den Bose SoundSport Free aus, die man als Fake-Produkt schon für rund 9 Euro bekommt. Auch hier hält die Qualität natürlich, was der Preis verspricht - oder auch androht. Eigentlich gibt es kaum ein Alltags-Szenario, das es rechtfertigen würde, diese Geräte einsetzen zu wollen.