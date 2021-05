So löst man ausländische Switch-Codes im Nintendo-eShop ein

Vorteile

Bei digitalen Spiele müssen keine Datenträger getauscht werden

Heruntergeladene Inhalte können nicht daheim vergessen werden

Spiele können in regional unterschiedlichen Stores rabattiert sein

Verschenken von Spielen sehr einfach

Einlösen von ausländischen Codes (recht) unkompliziert möglich

Switch Spiele stellen super Geschenke dar

Neutral

Digital erworbene Spiele kommen ohne Spielebox fürs Regal daher

Nachteile

-

Die Nintendo Switch erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Wer bei der Beschaffung von Spielen nicht bankrott gehen möchte, achtet auf besondere Deals in regionalen Nintendo E-Shops. So kam es, dass sich unser Kollege Timm Mohn einige Spiele-Codes aus dem Ausland besorgte. Diese sind - wie im Video zu sehen - sehr einfach in einem deutschen Account einzulösen: Um ausländische Codes gegen Spiele einzutauschen, müsst ihr einfach nur die entsprechende Region im Nintendo Account einstellen und könnt die Code-Eingabe vornehmen. VPN Dienste wie NordVPN werden hierfür nicht benötigt.Generell bieten digital erworbene Spiele einige Vorteile für Gamer: Zum einen nehmen die Verpackungen keinen Platz weg und verstauben nicht, zum anderen kann man nicht versehentlich ein Spiel zu Hause im Regal vergessen. Wer sich schon mal auf Mario Kart gefreut hat, nur um festzustellen, dass man den Datenträger nicht eingesteckt hat, wird den Vorteil von heruntergeladenen Inhalten zu schätzen wissen. Außerdem kann bspw. bei Spielen mit mehreren Auflagen wie "Let's Sing" schnell von einer Edition zur anderen gewechselt werden.