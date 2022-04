Powershell Windows Toolbox: System-Optimierung einfach gemacht

Sicher zum Optimum

Auf GitHub sind zahlreiche mehr oder weniger nützliche Windows-Tools zu finden. Aufgrund ihres Funktionsumfangs lenkt dabei die Powershell Windows Toolbox die Aufmerksamkeit auf sich. Die Kollegen von Sempervideo konnten natürlich nicht widerstehen und warfen einen genaueren Blick auf die Software.Dabei kann kaum der gesamte Funktionsumfang begutachtet werden, wenn es nicht ausufern soll. Es zeigt sich allerdings, dass die Toolbox durchaus einen recht bequemen Weg eröffnet, um das Windows-System zu optimieren. Insbesondere für Nutzer, die in bestimmten Situationen einfach mal Höchstleistung benötigen und nicht viel Speicherplatz und CPU-Zeit an Hintergrundprozesse abtreten wollen, können hier positive Effekte erzielen.Und bei vielen Manipulationen am System muss man auch kaum befürchten, dass man sich im Zweifelsfall den Rechner kaputtoptimiert und wichtige Features zerstört - denn die Software legt immer wieder auch Punkte an, zu denen der Nutzer bei Problemen zurückkehren kann. Dabei bringt die Toolbox natürlich keine eigene Magie mit, sondern setzt vor allem darauf, dem Anwender eine praktische Überfläche zu bieten, um zahlreiche kleine Tools, die Windows sogar selbst mitbringt, verwenden zu können.