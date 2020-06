Oppo wagt mit Find X2-Modellen den Sprung in Premium-Segment

Oppo Find X2 Find X2 Pro Betriebssystem Android 10 Display 6,7 Zoll, 120 Hertz, 3168 x 1440 Pixel, Quad HD+, 513 ppi, Seitenverhältnis 20:9, Gorilla Glass 6 CPU Qualcomm Snapdragon 865 Octacore, 1x 2,84 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz RAM 12 Gigabyte (LPDDR5) Speicher 256 Gigabyte (UFS 3.0) 512 Gigabyte (UFS 3.0) Schnittstellen USB Typ C, Bluetooth 5.0, NFC, WLAN Sensoren Gyroskop, E-Kompass, Fingerabdrucksensor Verbindungen 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Hauptkamera Triple-Cam, 48 + 12 + 13 Megapixel, 3x optischer Zoom, 20x digitaler Zoom, 3D-Zoom, Bildstabilisierung, Autofocus, Gesichtserkennung, 4K-Video Triple-Cam, 48 + 48 + 13 Megapixel, 5x optischer Zoom, 60x digitaler Zoom, 3D-Zoom, Bildstabilisierung, Autofocus, Gesichtserkennung, 4K-Video Kamera 32 Megapixel Farben Schwarz, Blau Schwarz (Keramik), Orange (Leder) Stromversorgung 4200 mAh

Schnellladefunktion 38 Minuten 4260 mAh

Schnellladefunktion 38 Minuten Maße 74,5 x 164,9 x 8 mm 74,4 x 165,2 x 8,8/9,5 mm Gewicht 196 Gramm 200/207 Gramm Besonderheiten IP 54, 3D-Glas, Corning Gorilla Glass 6 IP 65, 3D-Glas, Rückseite aus Keramik oder Leder Preise 999 Euro 1199 Euro

Die chinesische Smartphone-Marke Oppo war bisher eher weniger für besonders hochwertige Geräte bekannt. Die Produkte fand man vor allem im Budget-Segment wieder, wo sie an größere Nutzergruppen abverkauft werden konnten. Doch nun scheint das Unternehmen einen deutlich anderen Kurs einzuschlagen - was sich direkt in den neuen Find-Modellen widerspiegelt.Unser Kollege Alexander Böhm hat sich die neue Find X2-Serie einmal etwas genauer angesehen. Dabei zeigt sich, dass die Smartphones im Grunde nur noch wenig mit den bisher von Oppo bekannten Einsteigermodellen zu tun haben. Was den Grund für die Trendwende verursachte, dürfte Gegenstand von Spekulationen sein. Ein Mangel an Fähigkeiten, die man nun auf einmal in die Firma bekam, dürfte allerdings nicht der Grund sein. Vielmehr steht zu vermuten, dass Oppo endlich auch einmal Gewinne mit seinen Mobiltelefonen einfahren möchte - und dies ist mit den üblichen Billigheimern im Grunde so gut wie nicht möglich.In Verbindung mit der Expansion nach Europa, wo sich aufgrund der höheren Kaufkraft auch mehr teurere Modelle verkaufen lassen, setzt nun also auch Oppo auf gehobenere Hardware. Und hier macht der Hersteller auch einen ziemlich anständigen Job. So sind die Smartphones allesamt gut verarbeitet und können auch mit einer gut aufeinander abgestimmten Hardware überzeugen.Das setzt sich auch bei den Kameras fort. Diese bieten durchweg eine ganz ordentliche Qualität und werden bis zum teuersten Pro-Modell noch mit zusätzlichen Features angereichert. So gibt es in der Oberklasse dann auch eine ziemlich gutfunktionierende Bildstabilisierung, was bei Videoaufnahmen spürbare Vorteile bringt. Dabei sind die Geräte preislich zwar weit entfernt von den bisherigen billigen Oppo-Smartphones, können im direkten Vergleich mit ähnlich ausgestatteten Spitzenmodellen aber durchaus als günstig durchgehen.