Oppo Find X3 Pro: Smartphone mit beeindruckender Makro-Kamera

Ringlicht für Nahaufnahmen

Technische Daten zu den Oppo Find X3-Smartphones Modell Find X3 Pro Find X3 Neo Find X3 Lite Display 6,7 Zoll, 120 Hz, 3216 x 1440 Pixel, 526 ppi, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ Zertifizierung 6,5 Zoll, 90 Hz, 2400 x 1080 Pixel, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ Zertifizierung 6,44 Zoll, 90 Hz, 409 ppi, 2400 x 1080 Pixel, AMOLED, Corning Gorilla Glass 3+, HDR10+ Zertifizierung Betriebssystem ColorOS 11.2 (basierend auf Android 11) Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865 Qualcom Snapdragon 765G Speicher 12/256 GB 8/128 GB Hauptkamera Quad-Cam, 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.8, OIS, 50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2, Makroaufnahme), 13 MP Periskop-Telekamera (f/2.4), 5 MP Mikrolinse (f/3.0) Quad-Cam, 50 MP Hauptkamera (f/1.7)) + 16 MP Ultraweitwinkelkamera f/2.2, EIS) + 13 MP Teleobjektiv (f/2.4, 5x optische Vergrösserung), 2 MP Makrokamera (f/2.4) Quad Cam, 64 MP Hauptkamera (f/1.79, EIS) + 8 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.25, EIS) + 2 MP Makrokamera (f/2.4) + 2 MP Tiefensensor (f/2.4) Frontkamera 32 MP (f/2.4) Sensoren Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Schrittzähler, Gyroskop Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Gyroskop SIM Dual-SIM + eSIM Dual-SIM Besonderheiten IP 68, USB OTG, Gesichtserkennung IP x4, USB OTG, Gesichtserkennung IP 52, USB OTG, Gesichtserkennung Satelliten GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo Verbindungen 5G, USB Typ C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2 5G, USB Typ C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1 5G, USB Typ C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1, Klinke Akku 4500 mAh Li-Po, 65 Watt Schnellladen, kabelloses Laden 4500 mAh Li-Po, 65 Watt Schnellladen 4300 mAh, 65 Watt Schnellladen Farben Blau, Silber Schwarz, Silber Blau, Schwarz, Silber Maße 163,4 x 74 x 8,3 mm 159,3 x 74 x 7,99 mm 159,3 x 74 x 7,9 mm Gewicht 193 Gramm 184 Gramm 180 Gramm

Selbst bei Flaggschiff-Smartphones der verschiedenen Hersteller findet man über die üblichen Standards hinaus nur noch selten einzigartige Besonderheiten. Das ist im Wesentlichen auch beim Oppo Find X3 Pro nicht anders - wenn man von zwei kleineren Details absieht, die dann doch einen weiteren Blick lohnenswert machen. Diese zeigt euch unser Kollege Alexander Böhm in seiner Übersicht über das Gerät.Eine Besonderheit des Gerätes betrifft das Design - konkret die Einfassung der Kamera-Module. Auch bei den Oppo-Smartphones stehen die Optiken ein Stück weit aus dem Gerät heraus, denn es gibt einfach physikalische Grenzen für die Anordnung der Linsen, die sich ein wenig mit dem Trend zu immer dünneren Geräten beißen. Oppo schafft hier auf der rückseitigen Schale aber einen sanften Übergang zum Kamera-Modul, worauf bisher aus irgendeinem Grund kein anderer Hersteller gekommen ist. Das fühlt sich gut an und sieht auch ansprechend aus.Ein praktisches Feature, das so bei anderen Anbieter normalerweise nicht zu finden ist, besteht in der ziemlich starken Makro-Funkion einer Kamera-Optik. Diese ermöglicht Aufnahmen, die man sonst eher mit dem Mikroskop hinbekommt. Selbst einzelne Fasern in Papier lassen sich so beispielsweise sichtbar machen. Um das zu schaffen, muss man natürlich dicht an die Objekte herangehen und würde so unweigerlich ordentlich Schatten erzeugen. Daher hat Oppo in das Kamera-Modul ein eigenes LED-Ringlicht integriert, mit dem sich die Objekte sehr gut ausleuchten lassen.Ansonsten bietet das Smartphone die zu erwartende Ausstattung eines Premium-Modells, was Kameras, Speicher und Prozessorleistung angeht. Unterstützt wird dies durch ein eigens durch den Hersteller angepasstes Android , wie es auch andere große Marken mitbringen und bei dem einige nette Zusatzfunktionen integriert sind. Das Oppo Find X3 Pro reiht sich dabei in eine etwas breitere Find X3-Serie ein, die mit zwei Schwestermodellen unterschiedliche Ansprüche bedient: