OnePlus Nord: Der große Kamera-Vergleich und einiges mehr

Technische Daten zum Oneplus Nord Display 6,44 Zoll AMOLED, Gorilla Glass 5 Auflösung 2400 x 1080 Pixel, 408 ppi, Seitenverhältnis 20:9, 90 Hz Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G (5G-fähig) Speicher 8/12 GB LPDDR4X, 128/256 GB UFS 2.1 Hauptkamera 48 MP Hauptsensor f/1.75, 8 MP Ultra-Weitwinkel f/2.25, 5 MP Tiefenobjektiv f/2.4, 2 MP Makroobjektiv f/2.4 Frontkamera 32 MP Hauptsensor f/2.45, 8 MP Ultra-Weitwinkel f/2.45 Kamera-Features OIS, EIS, Dual-LED-Blitz, Mehrfacher Autofokus (PDAF+CAF), 1080P Video bei 30/60 fps, 4K 30fps, Superzeitlupe 1080p bei 240 fps, Zeitraffer, Video-Editor Verbindungen GSM, WCDMA, LTE, 5G, WiFi AC, Bluetooth 5.1, NFC, USB Typ C Satelliten GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS, NavIC Farben Blau, Grau Akku 4115 mAh, nicht wechselbar Maße 158,3 x 73,3 x 8,2 mm 184 g

Besonderheiten Dual-Nano-SIM, Gesichtsentsperrung, HDR, Display-Blitz, Gesichtsretusche, Filter, Ultraweitwinkel-Selfie Preis ab 399 Euro

Wie wenig Alleinstellungsmerkmale Smartphones heute mitbringen können, zeigt sich bei einem aktuellen Blick auf die Produkte der chinesischen Hardware-Konzerne. Hier kommt unter der Marke OnePlus nun also das neue Nord-Modell, das bis auf kleinere Details doch sehr große Ähnlichkeiten mit dem Oppo Find X2 Lite aufweist.Das ist letztlich auch wenig verwunderlich, da ja beide zum gleichen Konzernverbund gehören und vor allem aus Gründen des Marketings immer wieder betonen, dass es sich um zwei unabhängige Unternehmen handelt.Unser Kollege Alexander Böhm hat das neue OnePlus-Gerät genauer unter die Lupe genommen und kann es euch hier im Detail zeigen. Das gilt auch für die zugehörigen Bluetooth-Ohrhörer, die aus gutem Grund eine klare Preisklasse unter den Apple-Vorbildern anzusiedeln sind. Eine gute Passform ist bei diesen nur gegeben, wenn man über Standard-Ohren verfügt.Besonders intensiv werden in dem Test die Kameras behandelt. Ihr bekommt hier einen detaillierten Vergleich mit verschiedenen anderen Aufnahme-Systemen,die aktuell am Markt zu finden sind. Hier kann OnePlus letztlich gut mithalten, aber hat auch nicht gerade Herausragendes zu bieten. Letztlich kommt es auch ein wenig auf die Motiv-Wahl an.Das Fazit zu dem Gerät deckt sich letztlich durchaus mit dem verschiedener anderer Tester: Der Kunde bekommt hier kein Premium-Modell geboten, was sich bei einem Preis von lediglich 400 Euro auch nicht erwarten lässt. Es handelt sich beim Nord aber durchaus um ein sehr solides Android-Smartphone, das insbesondere in der Mittelklasse unzweifelhaft zu den besseren Produkten gehört.