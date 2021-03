Mythen vs. Realität: Die unnötige Angst vor dem Wasserstoff

Die Praxis geht längst voran

Um die Rolle, die Wasserstoff in der Energiewende spielt, wird vielfach gestritten. Klar ist dabei aber, dass dem häufigsten Element im Universum dabei eine entscheidende Rolle zukommen wird. Denn daran, dass die Menschheit schnellstmöglich von der Verbrennung fossiler Rohstoffe als Energieträger wegkommen muss, besteht kein Zweifel.Gestritten wird eher darüber, welche Rolle der Wasserstoff beispielsweise im Individualverkehr spielen wird. Wie der aktuelle Stand in dem Bereich aussieht, hat unser Kollege Alexander Böhm vor einiger Zeit bereits anhand seiner Erfahrungen mit dem Hyundai Nexo gezeigt. Der damalige Beitrag hat vielfältige Reaktionen hervorgerufen und dabei wurde auch mit allerlei vermeintlichen Fakten argumentiert, die eigentlich eher in die Welt der Mythen passen. Daher gibt es hier nun darauf aufbauend noch einige weitere Informationen aus der Praxis.Denn es zeigt sich bereits, dass nicht nur die Technologie hinter wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen funktioniert. Auch die Versorgung wird zunehmend besser. Denn die vermeintlichen Nachteile von Wasserstoff-Tankstellen erweisen sich in der Realität dann doch eher als wenig problematisch - so ist die Regenerationszeit der Zapfsäulen letztlich kaum länger als die Phase, die man ohnehin meist warten muss, da der Vorgänger den Platz noch blockiert, um bezahlen zu gehen.Große Fragen gibt es natürlich noch hinsichtlich dessen, in welchem Umfang sich die Produktion auf die Beine stellen lässt. Auch hier sind neben den großen Anlagen durchaus dezentrale Systeme machbar. Denn wer des Öfteren im ländlichen Bereich unterwegs ist, sieht sicher öfters Windkraft-Anlagen stillstehen - was in der Regel dann passiert, wenn zu viel Strom erzeugt wird. Hier könnte man mit kleinen Systemen vor Ort beispielsweise anfangen, den Treibstoff für die Fahrer von Wasserstoff-Autos aus der Umgebung zu produzieren.