Mikrofon am Headset: Im Eigenbau bekommt man auch Qualität

Beim Kauf von Headsets wird in erster Linie auf die Klangqualität geachtet. Die Mikrofone bieten aber bis heute eigentlich nie die hohe Qualität, die einige Nutzer bräuchten. Daher greifen die meisten zu zusätzlichen Aufnahme-Systemen. Das aber muss nicht sein, wie unser Kollege Alexander Böhm euch hier zeigen kann.Denn die schlechte Qualität der meisten Mikrofone an Headsets hat nichts mit der geringen Größe zu tun - immerhin gibt es auch kleine Aufnahme-Geräte, die einen sehr guten Klang bieten. Da bietet es sich letztlich an, ein solches einfach selbst in das Lieblings-Headset einzubauen. Wer mit Werkzeugen wie einem Lötkolben umgehen kann, sollte das ohne größere Probleme hinbekommen. So kommt man letztlich an ein Headset, das auch für Streamer und Podcaster eine akzeptable Mikrofon-Qualität bietet.