Mercedes EQS: Luxus-Stromer mit sehr vielen Bildschirmen

Grundlegene Neuentwickung

Die meisten Elektro-Autos aus der Produktion der deutschen Hersteller waren bisher Fahrzeuge, die eigentlich als Verbrenner entwickelt und nur etwas angepasst wurden. Inzwischen kommen aber auch neue Modelle auf den Markt, die komplett auf einer nur für die Elektromobilität entwickelten Plattform beruhen. Zu dieser Gruppe gehört auch der Mercedes EQS, den unser Kollege Alexander Böhm ausprobieren konnte.Das Auto wird erst in den kommenden Monaten in den Handel kommen. Daher handelt es sich hier um einen recht exklusiven Blick in das neue Modell. Und spätestens im Inneren zeigt sich ziemlich schnell, dass man es hier mit der Elektro-Version der S-Klasse zu tun hat. Denn die gesamte Ausstattung ist ausgesprochen luxuriös gehalten.Wer bei einem Auto erwartet, ein möglichst praktisches Fortbewegungsmittel zu bekommen, wird mit dem EQS wohl wenig Berührungspunkte finden. Stattdessen richtet sich das Produkt an Kunden, die möglichst viel Bequemlichkeit und Entertainment von ihrem Fahrzeug erwarten. Dies wird hier mit einer ganzen Batterie an Bildschirmen, Diensten und Unterhaltungsangeboten abgedeckt.