LG Gram: Sehr leicht trotz großen Displays - aber kein Top-Notebook

Intel Core i5- und Core i7-CPUs der 11. Generation

8 und 16 Gigabyte LPDDR4x-Arbeitsspeicher

PCIe-NVMe-SSDs, bei Bedarf in zwei M.2-Steckplätzen

IPS-Panels mit 2560 x 1600 Pixeln

2 Thunderbolt-4-fähige Type-C-Ports, 2 USB-A-Ports, HDMI und MicroSD-Kartenleser

WiFi 6 und Bluetooth

Akku mit 80 Wattstunden

Kauf sollte gut überlegt sein

Bei Windows-Notebooks will sich der Hersteller LG mit besonders leichten Modellen von der Konkurrenz abheben. Zwar bieten auch andere Hersteller Geräte an, die man in der Tasche kaum bemerkt, doch kann sonst kaum einer mit großen Bildschirmen dienen. Unser Kollege Alexander Böhm hat sich die LG Gram-Geräte mit 16- und 17-Zoll-Panels daher mal etwas genauer angesehen.Dabei zeigt sich, dass die Südkoreaner hier in Sachen Verarbeitung und Materialqualität durchaus etwas Gutes abgeliefert haben. Darüber hinaus wird auf moderne Komponenten und Technologien gesetzt. So erhalten die Geräte auch das Intel Evo-Logo, mit dem der Chiphersteller Notebooks auszeichnet, die kompakt sind, gute Laufzeiten aufweisen und schnell geladen werden können. Geboten werden in den Geräten darüber hinaus:Das Gewicht der Geräte beschränkt sich bei den 16-Zoll-Modellen auf 1,19 Kilogramm, das 17-Zoll-Gerät wiegt 1,35 Kilogramm. Mit weniger wird man in dieser Größenklasse wohl kaum wegkommen. Ein solches Gewicht findet man sonst eher bei Notebooks im Bereich um die 13 Zoll. Die Systeme sind also besonders für Anwender gedacht, die sie viel mit sich herumtragen müssen und trotzdem gern an einem größeren Display arbeiten.Im Test zeigte sich allerdings, dass man hier auch etwas Vorsicht mitbringen sollte. Denn die LG Gram-Notebooks sind weder zum Spielen noch für komplexere Aufgaben wie Videobearbeitung geeignet. Dafür ist die Performance der eingebauten CPU schlicht zu schwach. Und obwohl die Akkus von ihren Daten her ziemlich groß sind, machen die die Rechner nicht zu Dauerläufern. Angesichts dessen sollte man sich gut überlegen, ob man bereit ist, die über 1500 Euro zu investieren, bei denen es bei den gezeigten Modellen losgeht.