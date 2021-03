Honda E: So viele Döner kann man mit einem E-Auto produzieren

Der neue Honda E ist ein Elektroauto. Und mit diesem lassen sich eben die Dinge tun, die man mit einem Auto so tun kann: Durch die Gegend fahren oder irgendwo herumstehen. Aber auch Sachen, die man mit einem normalen Verbrenner nicht machen kann, wie euch unser Kollege Alexander Böhm zeigen kann.Denn das Elektroauto ist ganz nebenbei auch eine ziemlich ordentliche Powerbank. An die Steckdose im Cockpit kann man im Grunde alle Geräte anschließen, die sich auch sonst am Stromnetz betreiben lassen. Man kann die Spielekonsole anschließen und auf dem integrierten Display zocken, unterwegs vernünftigen Kaffee trinken oder auf dem Elektrospieß auch mal im Kofferraum Döner produzieren. Zumindest so lange, wie der Akku mit seinen 35 Kilowattstunden erlaubt.