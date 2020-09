GeForce RTX 3090: So geht 8K-Gaming mit der neuen Nvidia-Karte

Sogar besser als Titan

Die meisten sind noch völlig damit beschäftigt, irgendwie mal einen Schritt in Richtung 4K-Gaming hinzubekommen, da sind 8K-Anwendungen auf einmal auch schon möglich. Machbar wird das jetzt durch die neue GeForce RTX 3090 von Nvidia. Es ist zwar extrem schwierig, einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit dieser Grafikkarte zu vermitteln, wenn die meisten User im besten Fall noch mit einem 1080p-Display unterwegs sind, unser Kollege Alexander Böhm versucht es trotzdem mal.Immerhin gibt es ja schon eine Reihe von Spielen, die in 8K nutzbar sind. Voraussetzung dafür ist natürlich ein entsprechend schneller Rechner. Und auch ein Display, dessen Panel solche eine Auflösung schafft. Das gibt es derzeit unter anderem von LG zu einem nicht ganz massenmarkttauglichen Preis von mehreren zehntausend Euro.Die RTX 3090 zeigt letztlich, was bereits zu erwarten war: Die Grafikkarte schafft es sogar, die teuren Titan-Karten Nvidias in die Tasche zu stecken. Selbst die Video-Bearbeitung in 8K ist hier kein Problem mehr. Und der Vorteil liegt dabei dann darin, dass die Karte schon von Nvidia wesentlich günstiger angeboten wird als die Profisysteme und zusätzlich auch noch von den üblichen Hardware-Partnern in sicherlich noch preiswerteren Varianten angeboten wird.