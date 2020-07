Fernseher können sehr viel mehr als Fernseh-Programme zeigen

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Große Innovationen gab es bei Fernsehern, wenn man von der reinen Wiedergabe-Qualität absieht, lange Zeit kaum. Es gibt aber durchaus Hersteller, die immer mal wieder versuchen, etwas Neues am Markt zu platzieren. Hierzu gehört unter anderem Samsung mit den Sero-Modellen. Diese hat unser Kollege Alexander Böhm ausprobiert.Samsung trägt hier der Tatsache Rechnung, dass Fernseher längst nicht mehr nur zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen genutzt werden. Immer häufiger landen auch Inhalte von Mobilgeräten auf dem großen Bildschirm. Der Sero ermöglicht es daher, hochformatige Inhalte auf dem vollen Display anzuzeigen. Ein integrierter Mechanismus sorgt hier dafür, dass der Bildschirm bei Bedarf entsprechend gedreht wird.Ebenfalls nicht gerade an das klassische Fernsehpublikum richtet sich der LG 48CX. Das TV-Gerät mit OLED-Panel und 3840 x 2160 Pixeln Auflösung soll eher die Nutzer von aktuellen Spielekonsolen ansprechen - das setzt allerdings auch voraus, dass die Spielehersteller darauf achten, kompatibel mit solchen Systemen zu bleiben - was EA hier beispielsweise nicht schafft.