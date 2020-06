Das riecht nach Geschichte: Originaler Game Boy im Unboxing

Rekordhalter für lange Zeit

Die letzten Wochen waren vielfach von einer deutlichen Entschleunigung geprägt. Da bleibt dann auch Zeit, einen Blick zurückzuwerfen - aus Sicht der Technik-Welt quasi weit in die Frühgeschichte hinein. Vor 30 Jahren war so etwas noch nicht möglich, daher hat unser Kollege Alexander Böhm jetzt ein Unboxing des allerersten Game Boys aus dem Jahr 1990.Das mobile Spielesystem von Nintendo gehört unbestritten zu den erfolgreichsten Produkten seiner Zeit und hat bis heute ikonischen Charakter. Über 118 Millionen Einheiten verkauften sich inklusive der später erschienen Version mit Farb-Display. Das brachte den klassischen Nintendo-Charakteren wie Mario ein enorm großes Publikum ein und sorgte auch mit dafür, dass Tetris seine Position als eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten zementieren konnte. Bis heute gehört der Klassiker fest zu den oft sichtbaren Symbolen, wenn man einen Ausflug in die Gaming-Kultur macht, aber auch darüber hinaus ist das System von großer Bedeutung, da es vielen Nutzern den Einstieg in die große Welt der Computer ermöglichte.In der ursprünglichen Fassung kam der Game Boy in Japan im April des Jahres 1989 auf den Markt. Es dauerte dann noch bis zum September des Folgejahres, bis das Produkt auch hierzulande gekauft werden konnte. Aus dieser Zeit stammt das im Video sichtbare System, das noch über die vollständige Originalverpackung und sämtliches Zubehör verfügt.Den Kern dieses Spielegerätes bildete eine 8-Bit-CPU mit einer Taktfrequenz von 4,19 Megahertz. Spiele konnten 8 Kilobyte Arbeitsspeicher und noch einmal die gleiche Menge an separatem Grafikspeicher nutzen. Die Darstellung der Inhalte erfolgte auf einem 2,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 160 × 144 Pixeln, das vier Graustufen darstellen konnte. Da das Gerät mit vier normalen AA-Batterien betrieben wurde, hatte man eher keine Probleme, an Energienachschub zu kommen.