Billig-Tablet aus China: Die Werbelügen werden immer dreister

Was der Preis verspricht

Wer sich noch einmal über ein Produkt beklagt, weil er eigentlich nur Anhänger einer konkurrierenden Marke ist, wird mit dem hier vorgestellten Tablet bestraft! Unser Kollege Alexander Böhm hat sich mal wieder beim China-Händler des allgemeinen Misstrauens ein Produkt bestellt, das wirklich ein spannendes Preis-Leistungs-Verhältnis in Aussicht stellte.Immerhin sollte man hier ein Tablet mit Android 10 , 10 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte Flash zum Preis von gerade einmal 67 Euro bekommen. Und falls das nicht reicht: Der Anbieter legt außerdem noch ein Gratis-Geschenk obendrauf. Worum es sich dabei aber handelt, ließ sich aus dem Abgleich der Abbildung mit dem Paketinhalt leider nicht herausfinden.Und auch bei den Spezifikationen hält das gelieferte Gerät nicht, was die Werbung verspricht. Android liegt nur in der Version 9 vor und die System-Infos zeigen zwar die genannten Hardware-Daten an. Aus vorhergehenden Tests ist inzwischen aber auch bekannt, dass die Anbieter sogar diese inzwischen einfach dreist manipulieren und man lediglich einen Bruchteil der Kapazität bekommt.Und auch sonst beweist sich einmal mehr, dass man für den genannten Preis einfach gar nichts zu erwarten hat. Die Qualität der eingebauten Kameras kann selbst mit aktuelleren Produkten der Einsteiger-Klasse nicht annähernd mithalten und es genügt der Start einer nur mäßig komplexen Anwendung, um das System in die Knie zu zwingen.Ein entsprechender Kauf mit ernsthafter Nutzungsabsicht wird also schnell in Frustration enden. Darüber hinaus ist es aber offensichtlich auch nicht zu verantworten, aus irgendeinem Spaß oder einer Laune heraus solche Produkte einzukaufen. Denn allein schon der Verpackungsmüll, der hier neben dem letztlich anfallenden Elektroschrott entsteht, macht dies zu einer Sünde gegen die eigene Umwelt.