Besser geht ein Fake kaum: Gefälschte AirPods Pro für 12 Euro

Erwartbares und Überraschendes

Apples AirPods sind in manchen Kreisen aktuell ein wichtigeres Status-Symbol als beispielsweise das neueste iPhone. Immerhin ist ja stets gut sichtbar, wenn die weißen Bluetooth-Ohrhörer aus der Ohrmuschel gucken. Allerdings kann und will sich nicht jeder diese Produkte leisten - und muss trotzdem nicht auf einen Schein des Seins verzichten. Denn es gibt nahezu identische Fälschungen aus China.Unser Kollege Alexander Böhm hat keine Kosten und Mühen gescheut, diese zu organisieren und zu testen. Allerdings muss man gestehen, dass dies durch die Tatsache erleichtert wird, dass der Fake aus China nicht fast 300, sondern nur etwas mehr als 12 Euro kostet. Dafür bekommt man ein Produkt, das auf den ersten Blick kaum vom Original zu unterscheiden ist.Lediglich beim genaueren Hinschauen fallen doch Qualitätsunterschiede in der Verarbeitung auf. Die gefälschten Kopfhörer lassen sich problemlos mit dem iPhone verbinden und funktionieren dann auch wirklich. Der Klang ist allerdings auf einem Niveau, wie man es in der Preisklasse erwarten kann. Und die diversen Features, die Apples Airpods erst zu einem guten Produkt machen, funktionieren natürlich auch nicht. Überraschendes zeigte sich im Test, als die Zusammenarbeit der verschiedenen Geräte mit einem drahtlosen Ladesystem getestet wurde.Denn die Billig-Fakes ließen ihren Akku hier problemlos befüllen und mussten nicht ans mitgelieferte Kabel angeschlossen werden.Grundsätzlich lässt sich sagen, dass diese Fälschungen zwar eigentlich kein Produkt sind, mit dem man leben möchte - doch ist es schon überraschend, was man für den wirklich geringen Preis letztlich doch geboten bekommt. Zumindest für Situationen, in denen man aus irgendeinem Grund mal den Schein wahren muss, können diese Billig-Ohrhörer hilfreich sein - etwa dann, wenn man eigentlich gar nicht gern mit solchen Systemen Audio-Inhalte konsumiert.