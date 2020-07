Amazon Echo Auto: Das unnützeste Alexa-System ausprobiert

Wenig Technik für viel Geld

Der Handelskonzern Amazon versucht seinen Sprachassistenten in immer neuen Umgebungen unterzubringen - ob das nun jeweils sinnvoll sein mag oder nicht. Zuweilen läuft dies darauf hinaus, dass die Marketing-Abteilung sich gemeinsam mit den Entwicklern um viele Ecken denken muss, um ein halbwegs brauchbares Szenario zu entwickeln. Das dürfte auch beim neuen Echo Auto so gelaufen sein.Unser Kollege Alexander Böhm zeigte sich nach dem Ausprobieren des Gerätes recht wenig begeistert. Das liegt zu einem guten Teil am Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts. Denn während andere Echo-Systeme einiges mitbringen und für sich allein funktionieren, ist das beim Echo Auto völlig anders. Dieses setzt nämlich voraus, dass es sowohl mit dem Autoradio als auch dem Smartphone des Nutzers gekoppelt wird.Denn das Produkt besteht im Kern lediglich aus einigen Mikrofonen und den Schnittstellen zu den genannten Geräten. Die für die Alexa-Nutzung benötigte Internet-Verbindung kann nur vom Smartphone bereitgestellt werden. Auch die Signalverarbeitung erfolgt auf dem Mobiltelefon, auf dem dafür die Alexa-App bereitstehen muss. Und die Audio-Wiedergabe erfolgt nachvollziehbarerweise über die Autoradio-Anlage.Das führt letztlich dazu, dass man bescheidene Technik zu einem relativ hohen Preis bekommt. Der Echo Auto kostet nämlich immerhin fast 60 Euro und bringt vergleichsweise wenig Mehrwert mit. Das ist für Amazon-Hardware sonst eher untypisch. Das ganze System ist daher in erster Linie für Nutzer geeignet, die auch in Autos mit ansonsten recht spartanischer Technik-Ausstattung dafür sorgen wollen, dass sie sich während der Fahrt mit Amazons KI-Assistentin unterhalten können. Wer sich mit seiner Stimme gegen die Umgebungsgeräusche durchsetzen kann, schafft das aber deutlich billiger, indem man sich ein Autoradio zum halben Preis kauft, das eine ordentliche Bluetooth-Verbindung zum Smartphone aufbauen kann, in dem ja ohnehin die Hersteller-eigenen Sprachassistenten mitkommen.